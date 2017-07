Seitenblicke

Der Steinbruch in St. Margarethen wurde auch in diesem Jahr zum Schauplatz einer eindrucksvollen Opernproduktion. Zahlreiche Musikkenner und Klassik-Liebhaber trotzten dem Unwetter und ließen sich von Verdis "Rigoletto" mitreißen.

*Schrammel.Klang.Festival 2017

Drei Tage lang Musik, Tanz und Natur bot die elfte Auflage des "Schrammel.Klang.Festivals" am Herrensee in Litschau. Die Entstehung des Wiener Klanges in der Volksmusik stand heuer im Mittelpunkt und lockte so manches Stadtkind aufs Land.