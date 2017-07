ZIB 2

Nationalratspräsidentin Doris Bures zum Ende der Legislaturperiode

Bei der letzten Sitzung im alten Plenarsaal haben die Abgeordneten heute den Weg frei gemacht, für die Neuwahl am 15. Oktober. Allerdings nicht ohne davor nicht noch einmal kräftig Richtung Regierung auszuteilen. Christian Kern (SPÖ) lobte in seiner Rede das Land, ÖVP-Chef Sebastian Kurz war nicht anwesend. Vor dem fast einstimmigen Beschluss - nur zwei wilde Abgeordnete stimmten dagegen - übten sämtliche Oppositionsfraktionen heftige Kritik an der Bundesregierung. Dazu in der ZIB 2: Nationalratspräsidentin Doris Bures.