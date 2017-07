Menschen & Mächte Der Fall Klimt – Der Streit um die Bilder der Adele Bloch-Bauer

Die 2011 in Los Angeles verstorbene Unternehmerin Maria Altmann, eine 1916 in Wien geborene Nichte von Adele Bloch-Bauer, kämpfte jahrelang gegen die Republik Österreich um die Rückgabe des Erbes nach ihrem Onkel, des Wiener Industriellen Ferdinand Bloch-Bauer: Fünf Bilder der österreichischen Maler-Ikone Gustav Klimt, die 1938 von den Nationalsozialisten gestohlen worden waren.

Der Anwalt, Randy Schönberg, Enkel des Komponisten Arnold Schönberg und der österreichische Journalist Hubertus Czernin, nehmen den riskanten Rechtsstreit gegen die Republik Österreich auf – die sensationelle Wende erfolgte 2006. Die Österreichische Galerie musste die Bilder an Adeles Erben ausfolgen.Noch im selben Jahr verkaufte Maria Altmann Klimts „Die Frau in Gold“ an den amerikanischen Unternehmer Ronald S. Lauder zum vermuteten Preis von 135 Millionen Dollar – dem höchsten Preis der bis damals je für ein Gemälde bezahlt wurde. Das Bild hängt heute in Lauders New Yorker „Neuen Galerie“ auf der Upper Eastside.