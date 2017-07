Grand Hotel Überführt

Alfredos Mutter entpuppt sich als ungeheuer kaltblütig. Ohne mit der Wimper zu zucken, will sie ihre Schwiegertochter aufs Schafott schicken. Entsetzt zieht Alfredo die Konsequenzen. Einen herben Rückschlag erleidet Javier. Anstatt im Gefolge des Königs einen ruhigen Wachdienst zu versehen, will ihn der Oberst an die Front schicken, damit sich Javier als Held beweisen kann. In ungeahnte Gefahr gerät indes auch Alicia: Um seiner Verhaftung zu entgehen, nimmt der gesuchte Serienmörder sie als Geisel.