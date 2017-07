heute leben

Tauchunfälle

In den ersten Minuten entscheidet sich, ob ein Taucher bei einem Zwischenfall in der Tiefe heil an die Oberfläche kommt. Das zeigt die weltweit einzigartige Analyse eines Fachmanns aus Vöcklabruck. Seine Erkenntnisse fließen an den heimischen Seen bereits in Ausbildung und Training der Einsatzkräfte ein.