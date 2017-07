Die Frau in Gold ("Woman in Gold") DEUTSCHSPRACHIGE FREE-TV-PREMIERE

Großartige Verfilmung des wohl spektakulärsten Restitutionsfalles der Geschichte. Helen Mirren ('The Queen') kommt als rechtmäßige Erbin Maria Altmann mit ihrem Anwalt Ryan Reynolds nach Wien, um Österreich zur Herausgabe des millionenschweren Porträts ihrer Tante, 'Adele Bloch-Bauer in Gold' von Gustav Klimt zu verklagen. An ihrer Seite: Daniel Brühl als österreichischer Journalist Hubertus Czernin.

Inhalt Maria Altmann musste als Tochter der Wiener jüdischen Unternehmerfamilie Bloch-Bauer nach dem Anschluss Österreichs vor den Gräuel Nazi-Deutschlands fliehen. Ihr Leben hat sie in Los Angeles in Amerika verbracht. In den 1990er Jahren wendet sie sich an den befreundeten Anwalt Randol Schoenberg. Im Nachlass ihrer Schwester ist sie auf Belege gestoßen, die sie als rechtmäßige Erbin mehrerer Gemälde von Gustav Klimt ausweisen. Gemeinsam mit Schoenberg reist sie nach Wien, der Stadt ihrer Kindheit, und beschließt angesichts der 'Goldenen Adele', des Porträts ihrer Tante, den Staat Österreich zu klagen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Helen Mirren (Maria Altmann)

Ryan Reynolds (Randol Schoenberg)

Daniel Brühl (Hubertus Czernin)

Katie Holmes (Pam)

Tatiana Maslany (Maria Altmann, jung)

Max Irons (Fritz)

Antje Traue (Adele Bloch-Bauer)

Moritz Bleibtreu (Gustav Klimt)

REGIE

Simon Curtis

DREHBUCH

Alexi Kaye Campbell

KAMERA

Ross Emery

MUSIK

Martin Phipps

Hans Zimmer

Helen Mirren Zehn Jahre ist es bereits her, dass Helen Mirren mit ihrer nuancierten Darstellung von Königin Elizabeth II. in Stephen Frears Biopic "Die Queen" den Oscar als Beste Hauptdarstellerin gewann. Seitdem hat der Spross einer russischen Aristokratenfamilie über 20 Filme gedreht und denkt mit ihren fast 72 Jahren (am 26. Juli feiert sie Geburtstag) noch lange nicht ans Aufhören. Zuletzt spielte sie an der Seite von Donald Sutherland im italienischen Roadmovie "The Leisure Seeker"(2017).

LESEN SIE MEHR ZU HELEN MIRREN

Sehen Sie nach der ZIB 2 das "Menschen & Mächte"-Special um 22:30 "DER FALL KLIMT"