Die Barbara Karlich Show Zwei Autos, Urlaub, Haus: Ich leiste mir alles auf Kredit

In Zeiten, in denen Zinssätze fast bei null liegen, ist die Verlockung groß sich materielle Wünsche rasch zu verwirklichen, auch wenn das Ersparte nicht reicht. Banken, Kreditinstitute und größere Unternehmen versprechen uns dabei rasch behilflich zu sein. Werden wir durch solche Werbung dazu verführt uns auf Jahre hinaus in Abhängigkeit zu begeben, oder ist es tatsächlich gewinnbringender Geld ausleihen als zu sparen?

Katharina, 37, Model und Bloggerin aus der Steiermark, verdient als Alleinerzieherin und Teilzeit-Model nur so viel, dass sie sich ihr Leben mit ihrem kleinen Sohn gerade leisten kann. Manchmal muss sie aber das Konto auch überziehen. Denn sie möchte nicht auf alles verzichten, was ihr gut tut. "Ich will mir etwas gönnen und zwar nicht später, sondern jetzt. Wenn ich einen Privatarzt, Yoga oder ein Coaching brauche, weil es mir dann besser geht, dann nehme ich das auch in Anspruch." Wenn das Konto dann wieder einmal ins Minus rutscht, nimmt sie das in Kauf. Dass Katharina ihren Umgang mit Geld verändern soll, glaubt sie indes nicht. "Ich verdiene halt einfach zu wenig für meinen Lebensstandard."