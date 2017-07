Zeit im Bild

Heute ist der Eurofighter U-Ausschuss zu Ende gegangen - Dazu eine Analyse im Studio / Auf der Westbalkan-Konferenz geht es um die Annäherung an die europäische Union / Der Hamburger Bürgermeister entschuldigt sich bei den Bürgern für die Krawalle beim G20-Gipfel / Österreich hat mit der Griechenland-Hilfe 111 Millionen Euro an Zinsen eingenommen / Die Post verkauft in Zukunft auch die virtuelle Währung Bitcoins / Die Zahlungen der Pharmafirmen an Ärzte und medizinische Fachkreise werden nur freiwillig veröffentlicht / Umjubeltes Sting- Konzert auf der Burg Clam