heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Hagelschäden

Unwetter zogen in den letzten Tagen über Österreich. Der teils intensive Hagel hinterließ in manchen Gegenden großen Schaden in der Landwirtschaft, an Gebäuden und auch an Fahrzeugen.

Derzeit sind die Versicherungen mit der Schadenserhebung im Dauereinsatz. Markus Waibel hat sich angesehen, wie die Schäden aufgenommen und bewertet werden.