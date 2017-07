heute leben

Gemüsebäuerin in Straden | Wetterphänomene | Ein moderner Hippie | Martin Ferdiny erlebte eine Überraschung | Tomaten einlegen | Weltbester Uhudler | Yoga mit Peter Poeckh | Universum: Undercover unter Tieren (4) | Backstage "California Suite" | Stargast: Nicolas Altstaedt

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Unser Kollege Jan Matejcek macht auf seiner Sommertour zur Zeit in der Steiermark Station. Gestern hat sich alles um Fleisch gedreht - für heute hat er uns versprochen, dass es ums Gemüse gehen wird.

Einmal noch führt heute die faszinierende Universum-Reihe „Undercover unter Tieren“ mit den nachempfundenen Tier-Robotern ganz nah an das Leben von Wildtieren heran. Und da geht es heute um deren menschliche Verhaltensweisen und um ihre komödiantische Ader.

Ein moderner Hippie

Diese Woche jährt sich die Hippiebewegung zum 50. Mal. Und sie ist immer noch lebendig, wenn auch größtenteils in Untergrundbewegungen. Wir haben einen „modernen Hippie“ in der berühmten Ernst Fuchs-Villa im 14. Bezirk in Wien getroffen und mit ihm über sein Leben und Ideale philosophiert.