Die Barbara Karlich Show Was uns wirklich gl├╝cklich macht

Laut dem aktuellen Weltglücksbericht der Columbia Universität im Auftrag der UNO liegt Österreich auf Platz 12 von 157 Ländern. Die Forscher haben dafür Faktoren wie Einkommen, Lebenserwartung, soziales Netz und gefühlte Freiheit untersucht. Doch was den einzelnen Menschen wirklich glücklich macht, das definiert wohl jeder für sich selbst.

Erwin, 53, Unternehmer im Holzbau aus Salzburg,

ist sich sicher, dass uns die Natur glücklich machen kann. "Sie hilft uns Abstand zum Alltag zu gewinnen, zufriedener und so auch glücklicher zu werden." Als gelernter Förster hat er eine ganz besondere Beziehung zur Natur. "Der Wald war für mich immer eine besondere Welt. Von Anfang an habe ich sie geliebt, verinnerlicht und wusste, dass ich dort mein Leben verbringen möchte." So kam er auch zur Holzforschung. "Das Holz und die Natur tun nicht nur dem Körper, sondern auch unserer Seele gut", ist er überzeugt.