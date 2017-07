Thema Spezial Hass im Internet

„Ich war frustriert über die Regierung und die Zustände, da bin ich zum Wutbürger geworden und hab mir gedacht, jetzt schreib ich“. Nie hätte Peter G. damit gerechnet, dass daraufhin die Polizei vor seiner Türe steht. Seine Hasspostings, in denen er unter anderem empfiehlt, „die Dreckschweine von Asylwerbern umzubringen“, bringen ihm eine Verurteilung zu neun Monaten bedingter Haft ein. Sein Bewährungshelfer hat jetzt drei Jahre Zeit, ihm klar zu machen, dass seine Postings andere zu Gewalt animieren könnten.



Strengere Gesetze gegen Hass im Internet sind notwendig geworden, weil das Internet in den letzten Jahren immer mehr zum Ventil von Frustration und Wut vieler Menschen wird, die sich nicht gehört fühlen. Gleichzeitig bestimmen Online- Kampagnen politischer Parteien immer stärker die täglichen Debatten und heizen die Stimmung an. Der Kampf, wer bei den Likes die Nase vorne hat, gehört zum politischen Alltag. In Wahlzeiten können genau diese Fans das Zünglein an der Waage sein.