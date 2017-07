Almanya - Willkommen in Deutschland Preisgekrönte Einwanderungskomödie

Als während einer Familienfeier in der neuen Heimat Deutschland Patriarch Hüseyin verkündet, er habe ein Haus in Anatolien gekauft und wünsche, mit der ganzen Familie dorthin zu fahren, stößt der Plan bei den integrierten Familienmitgliedern auf Ablehnung. Da erzählt die junge Canan die Geschichte, wie damals Opa Hüseyin als Gastarbeiter ins Wirtschaftswunderland Deutschland kam...

"ALMANYA – WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND" erzählt mit viel Humor und Einfühlungsvermögen die Geschichte von Hüseyin Yilmaz (Fahri Yardim), der Ende der 1960er Jahre mit seiner Familie nach Deutschland kommt, um als Gastarbeiter das Wirtschaftswunder zu unterstützen. Inzwischen ist auch seinen Kindern und Enkeln das fremde Land zur Heimat geworden. Doch Hüseyin zieht es im Alter wieder zurück in das Land seiner Ahnen. Bei einem Familienessen verkündet der Patriarch, dass er ein Haus in der Türkei gekauft habe und gedenke, mit der Familie in die alte Heimat zu fahren. Da stellt sich bei einigen Familienmitgliedern gleich die Frage, was und wo denn nun eigentlich Heimat sei? Doch Widerworte werden nicht geduldet, und so bricht die ganze Familie in die Türkei auf. Es beginnt eine Reise voller Erinnerungen, Streitereien und Versöhnungen – bis der Familienausflug eine unerwartete Wendung nimmt …

Unverkrampftes Spiel mit Klischees Den Schwestern Yasemin (Regie/Drehbuch) und Nesrin (Drehbuch) Samdereli ist ein berührender Film gelungen, der das Thema Immigration und Integration unverkrampft und mit viel Humor behandelt. Klischees beider Welten werden kunstvoll aufgeblasen, um sie dann spielerisch zerplatzen zu lassen. Dabei stützen sich die Schwestern auf eigene Erfahrungen und lassen den Zuseher auf unterhaltsame Weise an einer an einer großen kultur- und generationenübergreifenden Familienchronik teilhaben.

Für die darstellerische Umsetzung des spritzig-leichten Drehbuchs sorgte eine hochkarätigen Besetzung mit türkischen und deutschen Schauspielern wie Fahri Yardim ('CopStories', 'Tatort - Willkommen in Hamburg'), Denis Moschitto ("Rubbeldiekatz"), Austro-Mimin Aglaia Szyszkowitz sowie Theater-und Filmgröße Katharina Thalbach ("Strajk – Die Heldin von Danzig") und "Tatort"-Kommissarin Petra Schmidt-Schaller („Ein fliehendes Pferd“).



Der vierterfolgreichste Film Deutschlands des Jahres 2011 erhielt beim Deutschen Filmpreis den Filmpreis in Silber für Besten Film und gewann den Preis für Bestes Drehbuch.

Film basiert auf eigenen Erlebnissen Die in Deutschland geborenen Samdereli-Schwestern (li. i. Bild) verarbeiteten viele Erinnerungen aus ihrer Kindheit: "(...) z.B. die Sehnsucht nach Weihnachten. Für uns war es jedes Jahr aufs Neue eine Tortur, wenn die deutschen Kinder nach Weihnachten stolz ihre ganzen Geschenke vorführten oder von der Zeremonie, dem tollen Essen etc. erzählten. Wir haben auch tatsächlich unsere Mutter genötigt, uns ein Weihnachtsfest auszurichten - und das ging ordentlich in die Hose!"(Yasemin)

Nesrin: "Außerdem hatten wir nichts, was wir dagegen halten konnten. Ich erinnere mich, wie ich in der 2. Klasse gefragt wurde, ob es denn nicht ein vergleichbar großes Fest bei uns "Mohammedanern" gäbe. Ich dachte kurz nach und erwähnte (glücklich, dass mir überhaupt etwas einfiel) das Opferfest, bei dem massenhaft Lämmer geschlachtet werden und man das Fleisch an Verwandte und

Nachbarn verschenkt. Die deutschen Kinder sahen mich ziemlich verstört an und nach dieser Story gab es einige Eltern, die mich zu Nikolaus und Weihnachten aus Mitleid mit beschenkten."

Kurzinhalt Der sechsjährige Cenk fragt bei einem Familienfest, ob er nun Deutscher oder Türke sei. Weder die türkischen noch die deutschen Mitschüler wählen ihn nämlich in ihre Fußballmannschaft. Cousine Canan erzählt ihm daher, wie Opa Hüseyin Yilmaz Ende der 60er Jahre samt Familie in 'Almanya' Fuß gefasst hat. Jetzt, Jahrzehnte später, überrascht dieser seine Liebsten damit, in Anatolien ein Haus gekauft zu haben. Und so geht es gemeinsam in die alte Heimat. Eine Reise voller Querelen und Versöhnungen, die plötzlich eine tragische Wendung nimmt.

DARSTELLER Fahri Yardim (Hüseyin, jung)

Vedat Erincin (Hüseyin, alt)

Demet Gül (Fatma, jung)

Lilay Huser (Fatma, alt)

Rafale Koussouris (Cenk)

Aylin Tezel (Canan)

Denis Moschitto (Ali)

Petra Schmidt-Schaller (Gabi)

Aglaia Szyszkowitz (Ärztin)

Katharina Thalbach (Frau im Bus)

Walter Sittler (Mann im Krämerladen)