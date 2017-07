Wege zum Glück Kapitel 357

Viktoria ist bewusstlos vor dem Gutshaus zusammengebrochen. Kaum mehr als ein dünnes Nachthemd am Leib droht sie in der Kälte der Nacht zu erfrieren. Zunächst scheint Annabelle nicht Willens, ihrer Stieftochter zu helfen und lässt sie links liegen. Unfreiwillig wird Hagen Zeuge eines aufschlussreichen Gesprächs zwischen Annabelle und einer Detektivin. Ein Wink mit dem Zaunpfahl holt Max zurück auf den Boden der Tatsachen: Nina will die Scheidung.



Koproduktion ZDF/ORF