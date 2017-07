Tierische Akrobaten

In Folge 4 – „Bei Komödianten und Chaoten“ – begeben sich am Dienstag, dem 11. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2 John Downers ferngesteuerte Tier-Puppen mit ihren eingebauten Kameras noch einmal unter ihre echten „Artgenossen“, um festzuhalten, dass es auch im Tierreich nicht immer ausschließlich um ernste Dinge geht:



Das täuschend echt nachempfundene Robo-Rhesusaffen-Junge kann nur staunen, welche Szenen sich unmittelbar vor seinem Kamera-Auge abspielen: Kaum hat das echte Affenjunge die ersten Schwimmzüge im alten Wassertrog erfolgreich hinter sich gebracht, schließt es sich schon den Größeren an, bei deren akrobatischen Sprüngen von hoch oben es offenbar darum geht, beim Aufprall im Wasser die größtmögliche Fontäne zu erzeugen. Zum Glück sind die Affen in ihr wildes Treiben derart vertieft, dass das fremde „Jungtier“ am Beckenrand, ausgestattet mit teuren Hi-Tech-Innenleben, nur kurz am Schwanz gezogen wird – aber davon abgesehen in Ruhe gelassen wird.



Unter Tieren ist es oft sehr streng geregelt, wer das Recht hat, sich zu paaren – und wer nicht. Doch manchmal ist der Trieb einfach stärker als das Regelbewusstsein. Ernste Sanktionen drohen, wenn man dabei erwischt wird. Das gilt im Schimpansen-Clan genauso wie in der Kolonie der Erdmännchen, wo nur das ranghöchste Weibchen das Recht hat, sich fortzupflanzen. Wenn sich doch ein anderes Weibchen mit einem Männchen paart, hat das meist den Ausschluss aus der Kolonie zur Folge. Doch es ist überlebenswichtig, in der Gemeinschaft wieder akzeptiert zu werden. Da ist die Übeltäterin sogar bereit, ihr Leben zu riskieren, um ihre Loyalität erneut zu beweisen.