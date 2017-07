ZIB 2

Ukraine einen Schritt näher an der EU

Durch die Visa-Liberalisierung, die im Juni in Kraft getreten ist, ist die Ukraine näher an die EU gerückt. Ein Ansturm nach Österreich ist dadurch nicht zu erwarten, weil Ukrainer lieber in Polen, Italien und Portugal arbeiten. Morgen beginnt der Ukraine-EU-Gipfel in Kiew, es geht um eine neue Finanzhilfe: Die Reformen werden jedes Jahr mit 200 Millionen Euro unterstützt.