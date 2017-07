lesArt

"Erst wenn die Phrasen einer Zeit verschwinden, finden wir die Sprache für eine Zeit und wird Darstellung möglich." Formulierte in den 1960er-Jahren Ingeborg Bachmann in ihren Frankfurter Vorlesungen. Literatur, die den Namen verdient, ist demnach niemals Bestätigung der Phrasen einer Zeit, vielmehr Aufbegehren gegen diese, ein In-Frage-Stellen dessen, was ist. In diesem Sinne findet auch die nächste Ausgabe der Literatursendung lesArt mit Christian Ankowitsch statt.

Diesmal aufgezeichnet in Klagenfurt anlässlich der Tage der deutschsprachigen Literatur, die in der Literaturbranche nach wie vor zu den wichtigsten Plattformen zählen.



Zu Gast bei Christian Ankowitsch: der/die frisch gekürte Bachmannpreisträger/Bachmannpreisträgerin (Bachmannpreisverleihung am 9.7. in Klagenfurt) und der Sprachberserker unter den deutschsprachigen Gegenwartsautoren: Feridun Zaimoglu – auch er ist bachmannpreiserprobt, hat 2003 den Preis der Jury zuerkannt bekommen.

Mit seinem neuen Roman "Evangelio" legt er ein sprachgewaltiges Buch vor, in dem sich alles um Martin Luther dreht und damit auch um Widerstand gegen herkömmliche Ordnungen. Überhaupt wird es in der Sendung politisch zugehen, zumal Feridun Zaimoglu bekannt ist für seine provokanten gesellschaftspolitischen Positionen.





Er selbst ist Sohn von türkischen Gastarbeitern, versteht sich als Deutscher mit türkischem Hintergrund und begann seine literarische Laufbahn als eine Art Undergroundautor: mit "Kanak Sprak" betrat er die Literaturbühne: ein Buch, das inzwischen zum Kanon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zählt.