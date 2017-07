kulturMontag

Manfred Matzka: "Die Staatskanzlei" In der Zeit nach 1848 hatte jeder Nachfolger seinen Vorgänger in diesen Räumen auf dem Gewissen. mehr ...

Das Linzer Ensemble bei "Eurovision Choir of the Year" Die europäische Freundschaft wird auf musikalischem Top-Niveau heuer in Riga zelebriert. mehr ...

"Erst wenn die Phrasen einer Zeit verschwinden, finden wir die Sprache für eine Zeit und wird Darstellung möglich." Formulierte in den 1960er-Jahren Ingeborg Bachmann in ihren Frankfurter Vorlesungen. Literatur, die den Namen verdient, ist demnach niemals Bestätigung der Phrasen einer Zeit, vielmehr Aufbegehren gegen diese, ein In-Frage-Stellen dessen, was ist. In diesem Sinne findet auch die nächste Ausgabe der Literatursendung lesArt mit Christian Ankowitsch statt. mehr ...