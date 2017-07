heute konkret

Druch die Sendung führt Münire Inam

Wut im Netz

Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, bekommen besonders oft die Wut der Internet-User ab. Opfer von Hasspostern wurden auch Natascha Kampusch, Ingrid Thurnher und Eva Glawischnig. Sie stellen sich jetzt für eine Kampagne gegen Hass im Internet zur Verfügung.



Warum verlieren Menschen im Netz immer mehr ihre Hemmungen, was macht der Hass mit Betroffenen und wie kann man sich wehren? Diese Fragen beantworten Christoph Feurstein und Oliver Rubenthaler in einem THEMA Spezial über Hass im Internet.



THEMA SPEZIAL, heute, 21.05 Uhr, ORF 2