heute leben

Mangalitzaschwein-Züchter | Cannabidiol in der Medizin | 50 Jahre Hippiebewegung | Hochzeitsmuseum | Elisabeth besucht die Deutsche Botschaft | Alles um die Waschmaschine | Fashion in der Wiener Staatsoper | Stargast: Natalia Ushakova

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Cannabidiol in der Medizin Hanf zählt zu den ältesten Heilpflanzen. Bereits vor 5.000 Jahren wurde Cannabis vom Kaiser in China als Arznei verwendet. Seit einigen Jahren wurde diese uralte Heilpflanze wieder entdeckt. Medikamente aus Cannabis werden in der Palliativmedizin, bei Multipler Sklerose oder bei Krebs- und Schmerzpatienten gegen Schmerzen, Krämpfe und Appetitlosigkeit eingesetzt. Das Problem dabei: Cannabis als Joint geraucht macht high. Der Hauptwirkstoff THC ist ein Suchtgift. Doch jetzt erforschen Ärzte einen weiteren Hauptbestandteil der Hanfpflanze, der nicht high macht, Cannabidiol, kurz CBD. Dazu begrüßen wir bei uns Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee.

50 Jahre Hippiebewegung Vor genau 50 Jahren feierten hunderttausende Hippies in San Francisco den "Summer of Love". Auf der Suche nach diesem neuen Lebensgefühl strömten Tausende in die Stadt. Viele von ihnen ohne Geld und feste Bleibe. Es war der Anfang einer neuen Zeit. Dazu begrüßen wir bei uns Albert Müller, Historiker am Institut für Zeitgeschichte Uni Wien.

Hochzeitsmuseum Hof bei Straden im südöstlichsten Teil der Steiermark ist bekannt für sein Heilwasser aus dem Johannisbrunnen. In Hof gibt es aber auch ein kleines Museum, in dem sich alles um den schönsten Tag im Leben dreht.

Hof 17

8345 Straden

Tel.:+43 (0) 3473 - 8201

+43 (0) 6991 - 7129624



Geöffnet:

Mitte April - Ende Oktober

jeweils 1. + 3. Samstag + Sonntag im Monat

von 14:00 - 17:00 Uhr.

Außerhalb dieser Zeiten bieten wir Führungen gegen telefonische Anmeldung.

















Elisabeth besucht die Deutsche Botschaft Elisabeth Engstler besucht Montags die wichtigsten Botschafter in Österreich. Da darf natürlich der Spitzendiplomat unseres „Lieblingsnachbarn“ Deutschland nicht fehlen. Nachdem die offizielle Vertretung im dritten Bezirk derzeit abgerissen und neu gebaut wird, hat ihn Elisabeth Engstler einfach in seiner Residenz besucht.

Alles um die Waschmaschine So gut wie in jedem Haushalt kann man sie finden: die Waschmaschine. Sie ist dafür zuständig, dass unsere Kleidung auch wirklich sauber wird. Auch wenn die Maschinen stets sauber aussehen, sollte diese regelmäßig gereinigt werden. Sonst kann es passieren, dass Wäsche stinkt oder nicht sauber gewaschen wird. Was genau zu beachten ist, sagt uns jetzt unser der Bundesinnungsmeister der Textilreiniger, Wäscher und Färber Walter Imp.

Fashion in der Wiener Staatsoper Die Mode sucht bekanntlich nach immer neuen Einflüssen und doch ist meist alles schon mal dagewesen - auch was die Locations für Modeschauen betrifft. Eine Kärntnerin geht neue Wege und veranstaltet Modeschauen an Orten, wo man den Fashionevents nicht vermuten wurde, wie gestern Abend in der Wiener Staatsoper.

Stargast: Natalia Ushakova Unser heutiger Stargast verrät uns u.a. auch ihre ganz speziellen Lieblings-Natur-Super-Energie-Sommergerichte. Wir freuen uns ganz besonders auf unseren Stargast Natalia Ushakova.