Die Barbara Karlich Show Nach dem Urlaub wissen wir, ob wir zusammen bleiben

Die Erwartungen an die ersehnte gemeinsame Auszeit sind meist hoch, die Enttäuschungen aber oft ebenso groß. Der gemeinsame Urlaub stellt sich nämlich für viele Paare als Prüfstein, Bewährungsprobe und manchmal auch als regelrechter Beziehungskiller heraus. Andererseits kann eine harmonische, entspannte und anregende Urlaubsreise gemeinsame Erlebnisse schaffen, die auf immer verbinden. Kann man also die Fahrt in den Liebesurlaub als Entscheidungshilfe hinsichtlich einer Beziehung nutzen?

Michaela, 45, Hotelinhaberin aus Salzburg,

beobachtet in ihrem Hotel so einiges. "Schon bei der Anreise erkenne ich, ob es bei dem Paar im Urlaub kriseln wird oder nicht." Den Grund für Spannungen im Urlaub kennt Michaela genau: "Die meisten fahren mit zu hohen Erwartungen in die Ferien und wollen alles im Alltag Verpasste nachholen. Verläuft dann nicht alles so perfekt, gibt es Konflikte. Denn Erwartung ist die Schwester der Enttäuschung." Doch Michaela kennt nicht nur Streit zwischen Paaren im Urlaub. "Ich bekomme auch regelmäßig mit, wenn sich Paare in unserem Hotel neu verlieben und sogar verloben."