Bürgeranwalt

Muss Bauern-Ehepaar wegen eines Formalfehlers die Förderung zurückzahlen? Aufgewühlte Gemüter rund um ein Hotelprojekt im Naturschutzgebiet in Tirol und ein Nachgefragt zum GTI-Treffen in Kärnten sind die Themen der nächsten Sendung.

Das Landwirte-Ehepaar Andreas und Marjorie Knosp aus Seewalchen am Wallersee muss 12.000 Euro Niederlassungsprämie zurückzahlen, eine einmalige Zahlung vom Staat durch die Agrarmarkt Austria an junge Bauern. Der Grund für die Rückforderung: Das Ehepaar meldete einen Bewirtschafterwechsel für den Bauernhof an, argumentiert das Ministerium. Gibt es eine gütliche Lösung? Darüber diskutiert Volksanwalt Dr. Peter Fichtenbauer mit der stellvertretenden Leiterin des Zentralen Rechtsdienstes im Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

Über unerträgliche Lärmbelästigung durch dröhnende Motoren und nächtelang feiernde Autofans beim GTI Treffen am Wörthersee, beschwerten sich die Anrainer in der Bürgeranwalt-Sendung letzten November. Gibt es noch immer zu wenige Kon-trollen, müsste die Polizei entschlossener durchgreifen? Hat sich die Situation für die Anrainer mittlerweile gebessert?

Aufregung um ein Hotelprojekt

Ein altes, nicht mehr rentables Gasthaus am Tiroler Obernberger See nahe dem Brenner soll einem architektonisch umstrittenen Hotelprojekt weichen. Dagegen laufen nicht nur Umweltschützer Sturm, liegt der See doch in einem streng reglementierten Naturschutzgebiet. Auch die Landwirte, über deren Grundstücke die Zufahrt verläuft, wehren sich gegen den zu erwartenden Verkehr.

Der Betreiber weist die Vorwürfe zurück und verweist darauf, dass die Naturschutz-behörde hat das Projekt genehmigt hat.