Wege zum Glück Kapitel 356

Ein Streit im ‚Lanzino' führt erneut zu Komplikationen. Ganz offensichtlich macht Max sich wieder Hoffnungen. Dem verdutzten Ben muss Nina nach seinem Gespräch mit Max einiges erklären. Annabelle erfährt, dass Patrizia nicht mehr nach Hause zurückkehren will. In New York winkt ein Job als Designerin. Die Enttäuschung darüber hat Viktoria auszubaden - mit für sie verhängnisvollen Konsequenzen.

Koproduktion ZDF/ORF