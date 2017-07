Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Gleich mit mehreren drängenden Problemen der europäischen Politik hatten sich die Abgeordneten des EU-Parlaments diese Woche in Straßburg zu beschäftigen. So stand die Frage der Gestaltung des gemeinsamen Haushalts für die Zeit nach dem Austritt Großbritanniens ebenso zur Debatte wie die allgegenwärtige Flüchtlingskrise. Und es ging einmal mehr um die belastete Beziehung zur Türkei. Ein Bericht von unserem EU-Büroleiter Peter Fritz. EU-Kommissar Johannes Hahn, der direkt von einer Reise aus der Türkei zurückkehrt, wird Gast im Studio sein.

Der Wahlkampf für die Nationalratswahl im Oktober läuft an. Maximilian Biegler hat mit Parteipolitikern und Experten gesprochen und geht der Frage nach, welche Strategien die im Nationalrat vertretenen Parteien im Wahlkampf verfolgen, und wie es mit der Finanzierung der Wahlkampfkosten ausschaut.

Die Zukunft der Pflege steht einmal mehr ganz oben auf der Agenda der Politik. Zuerst wurde der Pflegregress abgeschafft, dann haben die Länder gegen die zu geringe Entschädigung des Einnahmeausfalls protestiert und zu guter Letzt hat der Fiskalrat befunden, dass die Pflegekosten in den kommenden Jahren wesentlich höher ausfallen werden als geplant. Dagmar Wohlfahrt mit den jüngsten Entwicklungen im Pflegebereich.

Parlament-Abschied

Nach der letzten Nationalratssitzung und den dem Ende des Eurofighter-Untersuchungsausschusses wird das Parlamentsgebäude kommende Woche für längere Zeit seine Pforten schließen. In den kommenden Jahren wird das Haus am Ring umfangreich saniert. Parlamentarier, Mitarbeiter, Politiker und Journalisten haben in einer Abschiedsfeier „Auf Wiedersehen“ gesagt. Claus Bruckmann war dabei.