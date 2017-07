Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:



*) Das traditionelle Fest der Begegnung der Ausland-Slowenen im Parlament in Ljubljana/Laibach steht dieses Jahr unter dem Motto "Ich bin Slowene".



*) Das Kärntner Familienunternehmen Rutar in Klagenfurt/Celovec bot die notwendige Kulisse für die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages des Slowenischen Wirtschaftsverbandes/ Slovenska gospodarska zveza mit der Partnerorganisation aus Italien.



*) Die revolutionäre Oper "Sisyphos & Nanarama" wurde vom Teatr Trotamora und Teatr Zora sowie in Zusammenarbeit mit dem UNIKUM in Dordollo in Friaul uraufgeführt.



*) Leopold Zunder feierte mit Freunden und seiner Pfarrgemeinde in Eisenkappel/Železna Kapla sein goldenes Priesterjubiläum.





Moderation: Alexander Tolmaier

Redaktion: Marijan Velik

Bis 14.05 Uhr