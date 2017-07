Hietzing, flächenmäßig der drittgrößte Gemeindebezirk von Wien, hat den höchsten Grünanteil aller Wiener Bezirke. Vom Lainzer Tiergarten bis zum Schloss Schönbrunn streift Regisseur Chico Klein in dieser Dokumentation durch das Hietzinger Cottage und auch rund um die Bezirksgrenzen.

Senta Berger , die Direktorin des Technischen Museums Gabriele Zuna-Kratky und der ehemalige Bundespräsident Dr. Heinz Fischer plaudern vor dem Ambiente der Klimt-Villa in der Feldmühlgasse in Ober Sankt Veit über ihre Kindheit im 13. Bezirk. Elizabeth T. Spira komplettiert die höchst prominente Runde.

Der Rote Berg - damals noch in seiner ungebändigten Natur - spielt eine große Rolle in den Erinnerungen, ebenso der Lainzer Tiergarten, allerdings mit unterschiedlicher Begeisterung der Protagonisten. Vom Aufwachsen im noch sehr ländlichen Lainz wird ebenso erzählt wie von späteren Erkundigungen des ganzen Bezirks. Auch wie es sich anfühlt, als junges Mädchen auf der Bühne des Schlosstheaters in Schönbrunn zu stehen oder wie die Liebe zur Natur gewachsen ist kommt zur Sprache.