Am 7. Juli wäre Joe Zawinul 85 Jahre alt geworden. Die "matinee" feiert den legendären Jazzpianisten mit einem berührenden Film über seine letzten Lebensmonate.

"Wenn meine Frau uns verlassen muss - und auch ich muss einmal gehen, wann immer das sein wird – werden wir nicht auf unseren Urkunden haben, dass wir gestorben sind, aber das Geburtsdatum in Erdzeit und das neue Geburtsdatum in der Ewigkeitszeit. - Das Leben geht weiter."



Es sollte ein Film zum 75. Geburtstag von Joe Zawinul werden. Die Dreharbeiten begannen im Mai 2006. Aber vor allem durch die Krankheit seiner Frau Maxine musste das Vorhaben immer wieder verschoben werden.



Letztlich ist es nicht nur ein Film über Joe Zawinuls Leben mit den ganz Großen des Jazz geworden, sondern auch ein Dokument über seine zu Ende gehende Erdzeit, in der Freundschaften und eine große Liebe den meisten Platz einnahmen.