In der Doku-Reihe „Meine Stadt“ erkundet der Wiener Architekt Jakob Dunkl faszinierende Bauwerke in europäischen Metropolen.

Das Stadtbild Kopenhagens vereint moderne und historische Architektur in perfekter Harmonie. Die skandinavische Metropole strotzt vor innovativen Ideen. Jakob Dunkl unternimmt in dieser Folge einen Streifzug durch die verhältnismäßig kleine dänische Hauptstadt, die aber eine führende Position in der weltweiten Architekturszene einnimmt.