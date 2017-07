Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Japan und Wild

Auf die südlichste der vier Hauptinseln Japans, nach Kyushu, in die Stadt Beppu führt Sarah Wiener ihre Reise. In der „Stadt der heißen Dämpfe“ geht Sarah Wiener der Frage nach: Was macht ein echtes japanisches Schweinegericht aus?

Durch den Vulkan Aso gibt es hier über 2800 heiße Quellen und jede Menge Dampf, der für öffentliche Garküchen genutzt wird. Heiße Quellen werden auf japanisch Onsen genannt und eine Spezialität ist das Onsen-Ei: wachsweich in der Konsistenz, schweflig im Geschmack.



Auf der Suche nach dem japanischen Schweinegericht und den notwendigen Zutaten fährt Sarah in die Berge. Iwamitsu Shuto ist Shiitake-Pilzzüchter in der fünften Generation, seine Frau hat vor 35 Jahren eingeheiratet. Ein Shitake-Pilzfeld ist ein ungewöhnlicher Anblick für einen Europäer und Sarah staunt nicht schlecht: spezielle Baumstämme – einer neben dem anderen – dienen dem Pilz als Wirt. Sarah lernt die verschiedenen Sorten kennen und dann geht es in die Küche von Frau Chiyomi Shuto. Es gibt Reis mit Shitake Pilzen, als Getränk wird grüner Tee gereicht.

Die Jagdsaison in der Präfektur Oita ist von Mitte November bis Mitte Februar und Sarah macht sich mit einer Jagdgruppe auf zur Wildschweinjagd. Nach einer mühevollen Treibjagd durch dichten Laub- und Bambuswald werden zwei Wildschweine erlegt. Zum Abschluss des Tages gibt es für alle Beteiligten eine Wildsuppe mit Gemüse, gewürzt mit Ingwer, viel Knoblauch, Misopaste und Fisch……



Den vorletzten Tag verbringt Sarah in Beppu, im Ryokan der Familie Yamada – einem Gästehaus in dem sich Frau Yamada um das Haus, Herr Yamada um die Küche kümmert. Kyoji Yamada lädt Sarah zum gemeinsamen Einkauf für das Frühstück am letzten Tag ein. Am Markt von Beppu wird Gemüse, getrocknete Dorade und Gewürze eingekauft. In den heißen Quellen des Gästehauses kann Sarah entspannen und Energie für den nächsten Morgen zu tanken.

Bereits um 6 Uhr früh – die Gäste müssen schließlich versorgt werden - geht es an die Zubereitung des Frühstücks, das aus Gemüse, Fisch und einem japanischen Omelett besteht. Elegant und kunstvoll angerichtet genießt Sarah das letzte Mal die japanische Gastfreundschaft und hat die Erfahrung gemacht, dass die japanische Küche doch viel mehr zu bieten hat.

REZEPTE REIS MIT SHIITAKE-PILZEN

Getrocknete Shiitake-Pilze über Nacht in Wasser einlegen. Reis vorsichtig polieren und mit der doppelten Menge Wasser auffüllen und kochen. Pilz-Stiele entfernen, den Pilz-Hut in Streifen schneiden und in der Pfanne anbraten. Etwas Reiswein und helle sowie dunkle Sojasauce zugießen. Der Geschmack von Shiitake-Pilzen entfaltet sich besser in Kombination mit anderen Zutaten – evtl. getrocknete Fisch-Babies (Asia-Lebensmittelmarkt) zufügen. Alles zum Reis geben und bei Bedarf mit dunkler Sojasauce nachwürzen, gut umrühren und kochen.

TIPP Shiitake-Pilz-Hüte können auch auf dem Grill mit Miso-Paste gebraten werden.



WILDSUPPE

Wildschweinrippchen und klein geschnittenes Knochenfleisch mit Wasser aufkochen. Weißen Rettich klein schneiden. Knoblauchzehen schälen und mit dem Messergriff zerquetschen. Ingwer, Karotten und Frühlingszwiebeln in dünne Scheiben schneiden. Fett vom Kochsud abschöpfen. Nach Geschmack etwas Fischfond zufügen. Das Gemüse zugeben. Evtl. auch geschnittene Taro-Wurzeln. Alles köcheln und etwas Miso-Paste zufügen. Danach milde Soja-Sauce zugießen. Weitere 15 Min. köcheln, dann ist die Suppe fertig.



JAPANISCHES FRÜHSTÜCK

Lotos-Wurzeln in dünne Scheiben schneiden und zusammen mit klein geschnittenen Karotten kurz anbraten. 1 Schuss Reiswein und etwas Sojasauce zugießen. Für das Omelett Fischfond mit etwas Zucker verrühren, Eier zufügen, gut verquireln, in der Pfanne braten, mit Hilfe einer Sushi-Matte(Bambus-Matte) zu einem Rechteck zusammenschlagen und auskühlen lassen. Getrocknete Doraden grillen. Gurken in Scheiben schneiden. Dorade vom Grill nehmen. Omelett zerteilen und alles zusammen anrichten. Dazu gekochten Reis

servieren.