Zeit im Bild

Irakische Armee befreit Mossul von Terrormiliz IS / Hamburger Polizei zieht Bilanz nach Krawallen rund um G20-Gipfel / Großkundgebung in Istanbul als Ende des Protestmarsches der türkischen Opposition - dazu live aus Istanbul unser Korrespondent Jörg Winter / ÖGB-Präsident Erich Foglar hält am Ziel von 1.700 € Mindestlohn fest / Automatischer Steuerausgleich für eine Million Österreicherinnen und Österreicher / Tierschützer protestieren gegen traditionelle Stierhatz in Pamplona / Steirer Ferdinand Schmalz gewinnt Bachmann-Preis