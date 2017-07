Die Rosenheim-Cops Ein ehrenwertes Haus

Der neueste Leichenfund lässt die Wogen in Rosenheim hoch schlagen. Das Besondere daran: Bereits vor zwei Jahren gab es in derselben Wohnung schon einmal einen Mord. Damals wurde die Hausbesitzerin Frau Wittenberg ermordet, nun ist ihr Lebensgefährte Volker Sasse das Opfer. Jemand hat den pensionierten Tanzschullehrer im Schlaf erstickt. Während Frau Stockl fest davon überzeugt ist, dass auf dem Wohnhaus ein Fluch lastet, ermitteln die Rosenheim-Cops Prantl und Hansen in alle Richtungen.