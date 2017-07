Reisezeit - Kurztrip Pillerhöhe, Tirol

Der Piller Sattel in Tirol ist eine alte, seit jeher viel benutzte Süd-Nordverbindung und bietet auf 1559 Metern eine atemberaubende Sicht auf das Obere Inntal. Unberührt und karg zeigt sich die Natur hier oben und hütet so manche Schätze und blutige Geheimnisse. Den Brandopferplatz zum Beispiel, der erst vor 15 Jahren entdeckt wurde. Knochenreste bezeugen, dass hier einst Tiere den Erdgöttern dargebracht wurden. In der Erde wurden Artefakte, kostbare Scherben und Keramikteile gefunden, von denen einige über 2000 Jahre alt sind. Ein Fund von kunstvoll gefertigten Gebrauchsgegenständen aus Bronze, darunter Gefäße, Waffen, Schmuck und Werkzeuge, beweist, das Fliess in Tirol bereits in der Hallstattzeit besiedelt war.