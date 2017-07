Unterwegs in Österreich Einkehr vor der Haustür - Oberösterreichs schönste Pilgerrouten

Oberösterreich bietet ein vielseitiges Pilgerrouten-Netz. Der Jakobsweg, die VIA NOVA, der Weg des Buches oder der Wolfgangweg sind nur einige davon. Wer noch nie Pilgern war, ist nur einen Schritt davon entfernt. Von zu Hause loswandern, unterwegs sein und an einem selbst definierten Ort ankommen - das ist Pilgern. Aber wie verändert eine Pilgerreise einen Menschen? Ein UNTERWEGS IN ÖSTERREICH aus dem ORF Landesstudio Oberösterreich widmet sich dem Thema Pilgern in Oberösterreich.