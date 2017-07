Mordkommission Istanbul - Ausgespielt

In der Stadt am Bosporus verschwindet ein Au-pair-Mädchen spurlos. Auf Anweisung von oben verschiebt Kommissar Mehmet Özakin seinen Urlaub, um ihren Aufenthaltsort zu ermitteln. Seine Bemühungen sind von wenig Erfolg gekrönt und letztendlich vergebens: Erstochen wird die junge Frau in einem Hinterhof aufgefunden. Tatzeugen gibt es keine. Durch die Social-Media-Kontakte des Opfers geraten jedoch zwei große lokale Fußballclubs ins Visier der Ermittler, die dubiose Geschäftspraktiken zu verfolgen scheinen.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)