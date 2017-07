Der Bulle von Tölz - Salzburger Nockerl

Benno Berghammer besucht einen Kongress in der Mozartstadt. Begleitet wird er von seiner Mama Resi. Die Fortbildung in Sachen österreichisch-bayerischer Zusammenarbeit findet jedoch ein jähes Ende ...

... als Resi nach Einnahme eines vergifteten Power-Drinks ohnmächtig zusammenbricht. Offenbar wurde sie Opfer eines Gift-Anschlags.



Unter der Regie von Werner Masten standen neben den Krimistars Ottfried Fischer, Katerina Jacob und Ruth Drexel eine Vielzahl österreichischer Schauspieler in Salzburg vor der Kamera von Reiner Lauter: Heinz Marecek, in der ORF-Krimiserie "Soko Kitzbühel" brillanter Haubenkoch und Hobbykriminalist, garantiert ebenso österreichisches Flair wie Karlheinz Hackl, "Liebe Lügen Leidenschaften"-Star Marion Mitterhammer, "Kaisermühlen Blues"-Kieberer Christian Spatzek sowie Bibiana Zeller.



Das Drehbuch zu dieser Folge, in der Benno Berghammer alias Ottfried Fischer auf Fortbildungsseminar in die Mozartstadt kommt, stammt ebenfalls aus der Feder eines Österreichers: Der Salzburger Ralph Werner tüftelte diesmal am Fall des bayrischen Toppolizisten.