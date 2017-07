Seitenblicke

Da tut sich was auf der Bühne, und auch hinter den Kulissen. 60 Jahre Seefestspiele Mörbisch, 3mal "Der Vogelhändler", das Ende der fünfjährigen Ära Dagmar Schellenberger, die Turbulenzen um einen Kurzzeitnachfolger, der neue Name an der Spitze im nächsten Jahr ... was für ein großartiges Theater!