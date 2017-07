Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Die Flammenfalle

Jens Kösters Tochter Anna ist mit ihren Klassenkameraden auf Schullandwoche gefahren. In der Nacht macht sich eine Gruppe von Jugendlichen heimlich davon, um bei einer Burgruine eine Party zu feiern. Als sie einen halbverschütteten Zugang zum Bergfried entdecken, erklimmen sie das verfallene Bauwerk. Alle bis auf ein Mädchen, das beleidigt davongeht, kommen mit. Inzwischen facht der Wind das Lagerfeuer an und treibt die Flammen auf den Turm zu. In Kürze steht alles in Flammen, der Rückweg ist versperrt.

Koproduktion RTL/ORF