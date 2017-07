Eco Spezial Blühende Geschäfte: das Paradies im eigenen Garten

Oase der Ruhe, Bauerngarten oder Schlaraffenland.



Wie immer man den Garten sieht und nützt, im Sommer wird er zum zweiten Wohnzimmer der Österreicher. Der Garten liegt im Trend, die Ausgaben für den Garten sind ein Wirtschaftsfaktor.

Die einen schwärmen vom essbaren Garten, auch „Foodscaping“ genannt, der auch auf der kleinsten Fläche nicht mehr fehlen darf, die anderen praktizieren Urban oder Guerilla Gardening, den Gemüseanbau auf öffentlichen Flächen der Stadt.

In exotischen Gärten, die aufgrund der Klimaerwärmung selbst bei uns möglich sind, gedeihen Olivenbäume, Hanfpalmen oder Zitronenbäume.

Aber auch Wildnisgärten sind gefragt, nicht nur, weil sie preiswert und pflegeleicht sind, sondern weil sie aussehen, wie von Mutter Natur gestaltet. Der Trend bei diesen Gärten heißt Black Box Gardening und lädt dazu ein, mit selbstgezogenen Pflanzensamen zu experimentieren.

„Warum eine Margeritenstaude um 3 Euro 50 kaufen, wenn man selber aus einer Blüte 100 Margeriten machen kann?“, fragen Landschafts- und Naturgärtner. Ein Comeback feiert der Nostalgiegarten; er hat seine Wurzeln in der Wirtschaftskrise und spiegelt die Sehnsucht nach Romantik, Harmonie und der guten alten Zeit wider - in Rosengärten, Bauerngärten und „Omagärten".

Und schließlich macht der Garten als Therapeut Furore.

Schon der Psychologe Sigmund Freud wusste von der Heilkraft des Grüns und so gärtnern Therapeuten mit psychisch Kranken, die danach wieder zurück in den Beruf finden, oder mit Flüchtlingen. Sie finden im Garten Ablenkung von traumatischen Erlebnissen, weil der Garten zwingt in die Zukunft zu schauen, zu planen und zu pflegen.

Über Rose, Rhabarber und Radieschen finden alte Österreicher und neue zusammen.

Gestaltung: Sabina Riedl