Die Barbara Karlich Show Was man mir nicht ansieht, womit ich aber leben muss

kennen viele Fußballbegeisterte. Seine Erfolge als Profi-Kicker können sich sehen lassen: 202 Tore in 301 Spielen führten den Verein Austria Wien zu zwei Meistertiteln und zwei Cupsiegen. Zuletzt wurde er zum LASK-Spieler des Jahrhunderts gewählt. Doch auch schwierige Phasen musste "Heli", der als dunkelhäutiges, vaterloses Besatzungskind bei seiner Großmutter im oberösterreichischen Sierning aufwuchs, meistern. "Es gab bessere Voraussetzungen, um in der Nachkriegszeit aufzuwachsen", erzählt Helmut Köglberger rückblickend.

Anna, 40, Autismus-Workshopleiterin aus Kärnten,

wirkt auf den ersten Blick wie jede andere Frau. Ein Blick hinter die Fassade zeigt allerdings, dass Anna anders lebt und die Umwelt anders wahrnimmt. Erst vor drei Jahren diagnostizierte man Autismus bei ihr und auch bei ihrem Sohn. "Schon als Kind war ich anders. Die Pausen in der Schule waren das Schlimmste für mich. Bücher waren meine einzigen Freunde. Niemand wusste, warum ich so bin. Abseits der vorgegebenen Strukturen war ich unsicher und überfordert", erinnert sie sich. Anna erzählt uns von ihrem Beziehungsleben, was Liebe für sie bedeutet und wie sie ihren Alltag mit drei Kindern bewältigt.