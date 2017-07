heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Was wäre ein Sommer ohne Eis? Das hat sich heute auch unser Kollege Jan Matejcek gedacht. Er ist zu Besuch auf einem Bauernhof, der sich ganz der Eisproduktion verschrieben hat.

Diamond Blackfan-Anämie

Eine Erkrankung gilt in Europa als selten, wenn weniger als fünf von 10.000 Menschen davon betroffen sind. Die beiden Kinder Josefine und Luis leiden seit ihrer Geburt an chronischer Blutarmut, in der Medizin bekannt als Diamond Blackfan-Anämie. Diese Krankheit ist noch 100 Mal seltener als andere seltene Erkrankungen und bislang kaum erforscht. Dazu begrüßen wir bei uns Prof. Dr. Josef Penninger, Genetiker und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für molekulare Biotechnologie.