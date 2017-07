Die Chefin Auftakt zu Staffel IV!

Eine junge Frau taumelt verletzt aus dem Fahrstuhl eines Kaufhauses in der Münchner Innenstadt. Vera Lanz und ihre Kollegen sind sich bereits wenig später sicher: Das Opfer Sabine Heuchert ist knapp einem Serienmörder entgangen. Details deuten auf Ähnlichkeiten in drei weiteren ungeklärten Mordfällen hin...

Als gewiefte und höchst unkonventionelle Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz begibt sich Katharina Böhm in München auf Verbrecherjagd. Neben der Tochter von Karlheinz Böhm brillieren Stefan Rudolf als Kollege Jan Trompeter und Jürgen Tonkel als Paul Böhmer. Daneben setzen Austro-Mimen Bernhard Schir ("Vorstadtweiber") als Kriminalhauptkommissar Dominik Schneider und Florian Teichtmeister ("Das Attentat - Sarajevo 1914") als Staatsanwalt Dr. Viktor Huber zusätzliche Glanzlichter.

Inhalt - Das vierte Opfer, IV/1

Ein Serienmörder geht um in München. Als eines seiner Opfer fliehen und ihn anhand seines Geruchs identifizieren kann, ist das Aufatmen allerorts groß. Die Beweislage gegen ihn ist allerdings dünn. Außer der Zeugenaussage weist nichts auf den Beschuldigten hin. Zudem kann er ein Alibi vorweisen und noch während er in U-Haft sitzt, wird nach demselben Muster ein weiterer Mord verübt. Kommissarin Vera Lanz glaubt zwar an einen Trittbrettfahrer, muss ihren Hauptverdächtigen vorerst aber wieder freilassen.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Katharina Böhm (Vera Lanz)

Stefan Rudolf (Jan Trompeter)

Jürgen Tonkel (Paul Böhmer)

Michael A. Grimm (Eberhard Hallhuber)

Florian Teichtmeister (Staatsanwalt Viktor Huber)

Bernhard Schir (Dominik Schneider)

Nicole Marischka (Heike Steinbeck)

Wanja Mues (Toni Marschaber)

Brigitte Zeh (Sabine Heuchert)

REGIE

Florian Kern

DREHBUCH

Timo Berndt

KAMERA

Bernd Fischer

MUSIK

Mario Lauer