Erbarmungslose Todesurteile

Die Dokumentation verdeutlicht eindrucksvoll, wie nahe beieinander Macht und Wahnsinn in dieser Welt stehen. Paranoia, Gier und Rachsucht bestimmen am Höhepunkt ihrer Herrschaft die Politik dieser drei Männer – ein Umstand, der Millionen unschuldiger Menschen das Leben kosten sollte.



Josef Stalin, Herrscher der Sowjetunion, Ugandas tyrannischer Präsident Idi Amin und Libyens Staatsoberhaupt Muammar al-Gaddafi – drei brutale Diktatoren des 20. Jahrhunderts, auf deren Konto das Leben von Millionen unschuldiger Menschen geht. Ihre Grausamkeit, ihre Unverhältnismäßigkeit und ihr Wahnsinn einen sie – der historische Kontext, in dem sie ihre Macht ausleben und die Art, wie sie es tun, unterscheiden sich jedoch grundlegend.



„Alptraum der Tyrannen“ erzählt vom Irrsinn der Macht anhand eines verhängnisvollen Tages im Leben der Diktatoren. Während Josef Stalin die Nacht im Jahr 1938, dem Jahr des „Großen Terrors“, durchwacht und akribisch Todesurteile unterzeichnet, wird Idi Amin von Alpträumen geplagt. Die Paranoia, von Gegnern gestürzt und ermordet zu werden, verfolgt ihn bis in den Schlaf. An jenem Tag im Jahr 1974 schließlich, am Höhepunkt seiner Macht, beginnt er eine blutrünstige Jagd auf alle, in denen er eine Bedrohung gegen sich und sein Regime sieht. Auch Muammar al-Gaddafi, eitel und egozentrisch, verstrickt sich immer mehr in wirre paranoide Verschwörungstheorien. Er ist Sklave der eigenen Süchte und Triebe und versucht mit allen Mitteln, seine uneingeschränkte Macht zu erhalten. An diesem Tag im Jahr 1996 sollte sein blutrünstiges Treiben einen traurigen Höhepunkt erreichen: Als die Häftlinge des Gefängnisses Abu Salim gegen die Haftbedingungen revoltieren, ordnet Gaddafi ihre Hinrichtung an – in nur zwei Tagen sterben mehr als tausend Menschen.