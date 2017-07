Sturm der Liebe Teil 2723

Ella hat sich zu einem Streit mit Rebecca hinreißen lassen. Stein des Anstoßes war wie so oft William. Der Mann ihrer Träume scheint auch Rebecca zu gefallen, was Ella gar nicht behagt. Während Ella ihre Impulsivität schnell bereut und glaubt, Rebecca zu Unrecht des Verrats zu beschuldigen, treibt diese die Angst um, Ellas Eifersucht könnte Hand und Fuß haben. Unsanft wird derweil Desirée auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als sie wieder einmal auf Kosten anderer ihren Hals aus der Schlinge ziehen will.