Zeit im Bild

Verteidigungsminister Doskozil verkündet Aus für Eurofighter dazu eine Analyse im Studio / Erstes Treffen zwischen Putin und Trump / Ausschreitungen bei G20 Gipfel in Hamburg / Rechnungshof kritisiert Mindestsicherung in Wien / 13 Opfer von Kinderpornoring in Österreich / Tiroler Festspiele in Erl eröffnet