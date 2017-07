ZIB 2

Die Eurofighter sollen ab 2020 schrittweise ausgemustert werden. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil will auf eine neue Flotte von Kampfflugzeugen umsteigen. Das wäre kostengünstiger und militärisch effektiver. Doskozil ist live im ZIB 2-Studio.

G 20-Gipfel in Hamburg

Nach Protesten schon im Vorfeld hat in Hamburg das Treffen der Staats- und Regierungschefs von zwanzig Industrie- und Schwellenländern begonnen. Werden sich Merkel, Trump und Putin in wichtigen Fragen einigen können? Dazu eine Live-Schaltung zu Birgit Schwarz in Hamburg.