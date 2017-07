Wege zum Glück Kapitel 354

Nina ertappt sich dabei, in Erinnerungen an Max zu schwelgen. Sofort packt sie das schlechte Gewissen. Zu Unrecht, denn Ben nimmt ihr die Träumereien gar nicht übel. Als die beiden entdecken, dass sie sich völlig entspannt über Ninas Vergangenheit unterhalten können und dabei sogar noch Spaß haben, fällt ihnen ein Stein vom Herzen. Dennoch ist Nina bei aller Offenheit nicht ganz aufrichtig zu Ben. Dies führt ihr allerdings erst eine überraschende Begegnung am See so richtig vor Augen.



Koproduktion ZDF/ORF