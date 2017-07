Seitenblicke

*Quasthoff & Mutzke am Jazz Fest / *Verleihung des "Prix Leonardo da Vinci" an Swarovski/*Festspiele Kobersdorf: "Der Zerbrochene Krug"

Im Palais Liechtenstein fand dieser Tage eine Zusammenkunft der ältesten Familienunternehmen der Welt statt. "Les Hénokiens", ein exklusiver Verband mit Geschichte, verlieh den "Prix Leonardo da Vinci" für innovative Ideen an den Traditionsbetrieb Swarovski.

Einen gelungenen Auftakt der Kobersdorfer Schloss-Spiele bot die Premiere des Lustspiel-Klassikers "Der zerbrochene Krug". Schauspieler Wolfgang Böck schlüpfte am Premierenabend gleich in zwei Rollen: Zunächst als Intendant vor der Bühne, später mimte er den Dorfrichter Adam in der Krimikomödie.