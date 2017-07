Seitenblicke

*Setbesuch von "Der Tote im See"

Die OÖ Landkrimi-Serie ist zurück: Vom "Toten am Teich" zum "Toten im See". In alter Besetzung kehrte das Filmteam an den "Ort des Verbrechens", Windhaag, zurück und traf dort auf so manche Krimi-Fans. Die müssen sich bis zur Auflösung des Mordfalls allerdings noch gedulden - Filmstart: 2018.