heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Probleme im Urlaub

Krank geworden, Geldbörse und Reisepass geklaut oder das Hotel hält nicht das was der Reisekatalog versprochen hat?

In unserem Reiseschwerpunkt schauen wir uns diesmal an, was zu tun ist, wenn im Urlaub wirklich alles schief geht. Vanessa Böttcher und Benedict Feichtner mit den geben Tipps für Ihren nächsten Urlaub.