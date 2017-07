STÖCKL.

Sowohl mit überdimensionalen, deformierten Figuren wie den „Fat Cars“ als auch mit Wurstsemmeln oder Gurkerl – Erwin Wurm versteht es, mit seiner Kunst für Aufsehen zu sorgen. Der gebürtige Steirer hat es als Bildhauer zu Weltruhm gebracht, dieses Jahr gestaltete er den österreichischen Beitrag bei der Biennale in Venedig. Im Gespräch mit Barbara Stöckl zeigt sich der Künstler von einer sehr persönlichen Seite.



Um den legendären Pantominen Samy Molcho ist es zuletzt ruhig geworden, aktuell arbeitet der 81-Jährige an einem Buch zum Thema „Persönliches Territorium“. In STÖCKL. analysiert der Körpersprache-Experte, wie sich die österreichischen Politiker aktuell präsentieren. Außerdem verrät er mit einem Augenzwinkern Details aus dem Liebesleben seiner langjährigen Freundin Chris Lohner.



Die Entertainerin und Autorin ist seit über 40 Jahren Teil der schillernden Medienlandschaft in Österreich. In ihrem aktuellen Buch „Wolllust“ erzählt die 73-Jährige von den Verstrickungen des Lebens.



Omar Sarsam arbeitet im Brotberuf als Kinderchirurg und steht in seiner Freizeit als Kabarettist auf der Bühne. Der zweifache Vater mit irakischen Wurzeln landete mit „Disco, Disco, Party, Party“ vor einigen Jahren einen Youtube-Hit und war auch schon Teil der Rate-Crew der ORF-Show „Was gibt es Neues?“.